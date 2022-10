Máis de Un Pontevedra

A Escola de Letras da Deputación preséntase na Feira do Libro de Frankfurt

Ante un ateigado auditorio que encheu o espazo habilitado no stand D4 da septuaxésimo cuarta edición da Feira Internacional do Libro de Frankfurt, a presidenta da Deputación Carmela Silva, presentou a Escola de Letras xunto ao seu director e tamén da Editorial Galaxia, Francisco Castro, e a profesora e integrante do seu claustro, Inma López Silva. Conversamos coa presidenta en directo, desde Frankfurt