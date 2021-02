Más de Uno Pontevedra

En Pontevedra este ano o Entroido vai por dentro e Ravachol sálvase do lume

Conversamos coa concelleira de Festas, Carme da Silva, nesta xornada festiva en Pontevedra para coñecer as actividades que achegan, desde a páxina web e as redes sociais do Concello, os mellores fitos da historia do Entroido de Pontevedra aos domicilios de todas as persoas que non queiran renunciar a esta cita