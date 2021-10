Más de Uno Pontevedra

Cántamo en galego 25/10/2021

Escoita as novidades musicais desta semana onde gozamos de moita variedade de estilos. Comezamos con Enxeito e o tema "Os doús", continuamos con Secho e "As sensacións", seguido de Peña co seu tema "Bandeira" e finalizamos con Encaixe e a súa versión de "Os calcetíns de Drácula".