Más de Uno Pontevedra

Cántamo en galego 11/10/2021

Escoita a sección musical de "Más de Uno Pontevedra" con Susana Pedreira. Neste luns escoitamos a SÉS co tema "O medo dunha nena", ademais; por partida dobre facemos soar a Tanxugueiras co seu tema "Figa" e unha colaboración co grupos catalán Roba Estesa que se titula "Rábia". Finalizamos con Boyanka Kostova e "Muinheira de interior".