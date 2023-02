ONDA CERO PONTEVEDRA

Cántamo en galego 06/02/2023

Neste primeiro luns de mes coñecemos novas propostas de diferentes bandas que xa pasan a formar parte da familia de Cántamo en galego. Escoitamos o trio vigués de Abril con Xota de Frades, continuamos co grupo Sinestesia e o seu último tema "Na marxe". Rebeliom do Inframundo presenta "Ti" e finalizamos co artista Roi Casal e "Xunto a ti".