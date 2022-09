Más de Uno Pontevedra

Cacabelos: "A Festa do Marisco é o gran evento do ano no Grove e agardamos a visita de 90.000 persoas"

Visitamos o Concello do Grove a poucos días de comezar a Festa do Marisco. Conversamos co seu alcalde, Jose Antonio Cacabelos, sobre a programación deste ano e o que supón para toda a comarca unha celebración como esta.