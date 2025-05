Vilas Vivas chegará a Ribadavia

O conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, e o Alcalde de Ribadavia, César Fernández, asinaron o convenio de colaboración para desenvolver na capital do Ribeiro unha experiencia piloto do proxecto de dinamización comercial “Vilas Vivas”, que a Xunta prevee estender a outras localidades que tamén conten con potencial turístico e cunha producción local enraizada no territorio como motor económico.

A Xunta destiñará a elo perto de 600 mil euros e implica a reapertura de máis dunha ducia de baixos e o emprego de espazos municipais.