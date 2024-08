Retencións de ata 15 minutos nas entradas a ourense

A Garda Civil de Tráfico alerta sobre os motivos das retencións que rexistra a A-52 nas entradas a Ourense como consecuencia das obras de reparación da plataforma en sentido Porriño entre os kilómetros 231 e 235. Esas obras precisamente están ocasionando retencións que van dos 5 ós 15 minutos.

Tráfico advirte que están debidamente sinalizadas e de que hai que adoptar as debidas precaucións, explicando que as obras realízanse en primaveira-verán no norte de España debido ás condicións meteorolóxicas xa que o asfaltado de estradas precisa de tempo seco para o fraguado da capa bituminosa.