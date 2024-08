Rescatan a un menor que meteu o pe nunha alcantarilla

Un menor tivo que ser auxiliado polos bombeiros tras evadirse da vixiancia da sua nai e meter o pé nunha alcantarilla de evacuación de auga no kilómetro 236 da A-52 a altura do concello de Toén, onde o vehículo no que viaxaba tivo que parar por avaría.

O suceso ocorríu cando despois de que a nai chamara ó servicio de grúa, o pequeno, nun despiste, introduce o pé na rexa metálica onde queda atrapado. Unha patrulla da garda civil de tráfico acudíu tamén en apoio xa que houbo retencións.

O menor foi rescatado con raspaduras na perna pero non precisou de atención médica.