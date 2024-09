PSOE pide que o Concello de Ourense non deixe morrer o servizo de Xantar na Casa

O grupo municipal socialista no Concello de Ourense pide ó goberno local de Democracia Ourensana que non deixe morrer o servizo de "Xantar na Casa" como xa fixo co de "Comedor sobre rodas".

A voceira municipal do PSdeG-PSOE, Natalia González sinala que "é imprescindible ofertalo e xestionalo axeitadamente a nivel municipal para que non acabe desaparecendo por completo en pouco tempo".

Para a socialista o programa "Xantar na Casa" da Xunta de Galicia "é un parche de peor calidade que serve como bypass para manter con respiración asistida ó antigo "Comedor sobre rodas", pero que "non aporta todo o osíxeno que precisa unha poboación coas características de envellecemento e dependencia como é a ourensá".