O director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, visitou os maiores que desfrutan da segunda semana do programa Xuntos polo Nadal na Residencia de Tempo Libre do Carballiño. Alí lembrou a importancia desta actividade para combater a soidade non desexada, especialmente entre as persoas maiores.

Xuntos polo nadal disfruta da segunda semana de actividades | onda cero

Os usuarios contan con estadías gratuítas de 15 días en réxime pensión completa e participan en diferentes actividades como baile, ximnasia, obradoiros de novas tecnoloxías ou excursións.