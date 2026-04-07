Economía

A Xunta aprobará unha convocatoria de axudas para fomentar a construción en madeira

Son axudas que poden chegar ata o 70 por cento do gasto subvencionable e que cobren a utilización de produtos en madeira en obra nova, rehabilitación ou reforma tanto de naves e establecementos como de vivendas unifamiliares; así como a redacción dos respectivos proxectos.

Onda Cero Ourense

Ourense |

Son axudas que poden chegar ata o 70 por cento do gasto subvencionable e que cobren a utilización de produtos en madeira en obra nova, rehabilitación ou reforma tanto de naves e establecementos como de vivendas unifamiliares; así como a redacción dos respectivos proxectos. É unha liña de apoios pioneira en España que, de feito, foi obxecto de interese por parte doutras comunidades autónomas.

Lorenzana avogou por seguir dando impulso en Galicia á construción industrializada en madeira, tendo en conta que a comunidade autónoma concentra preto do 50 por cento da produción de madeira de España e que ten capacidade para exportar sistemas construtivos e solucións industriais completas.

Segundo dixo, Enpezas é o exemplo de como a construción industrializada introduce tecnoloxía, planificación e novos procesos produtivos desde o deseño ata a execución da obra. E, tamén, de como permite reducir prazos, investimento e residuos.

