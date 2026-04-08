Patrimonio

A Xunta abre o prazo para a solicitude de fondos para rehabilitacion do patrimonio

O delegado territorial subliñou que o fondo para financiar obras de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en municipios de menos de 50.000 habitantes conta cunha dotación de algo máis de 3 M€ da Consellería Vivenda e Planificación de Infraestruturas.

Onda Cero Ourense

Ourense |

Manuel Pardo concretou que, no atinxe ao Fondo de Cooperación para financiar obras de rehabilitación en municipios de menos de 50.000 habitantes, está dotado con algo máis de 3 M€ para este ano. Trátase de préstamos sen xuros que os concellos poden devolver no prazo máximo de 8 anos. Así mesmo, con cargo a este financiamento, os municipios poden acometer obras de conservación de inmobles da súa titularidade, adquirir outros novos para recuperalos ou mesmo urbanizar novos viarios previstos no planeamento municipal.

Por outra banda, o representante do Goberno galego explicou que o fondo de cooperación cos concellos para o financiamento da promoción de vivenda protexida de nova construción conta cunha dotación de máis de 8,6 M€ para este 2026, podendo acceder os concellos a préstamos sen xuros, a devolver tamén no prazo máximo de 8 anos. Nesta liña, subliñou que os municipios poderán destinar este financiamento á promoción de vivenda protexida de nova construción, directamente ou a través doutros promotores. Tamén poderán acometer actuacións de urbanización para acadar solo e crear parcelas para a edificación ou adquirir solo para construír inmobles protexidas.

Actuacións

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer