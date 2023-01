Supercopa de España de fútbol sala femenina

O pavillón Vista Alegre da localidade lucense de Burela acollerá os días 28 e 29 de xaneiro a Supercopa de España de fútbol sala femenino. O actual campión do torneo, o Pescados Rubén Burela, enfrontarase ao Futsi At na primeira semifinal. Navalcarnero ás 12.00 horas e Torreblanca Melilla pelexarán co STV Roldán a partir das 14.15 horas pola outra praza da final. A gran final resolverase o domingo 29 de xaneiro, a partir das 12:00 horas.

O Futsi At. Navalcarnero buscará o seu oitavo título nun torneo no que non gañaba desde 2018. O Pescados Rubén Burela é o actual campión das tres últimas edicións e acumula catro triunfos guiados. Tanto a STV Roldán como o MSC Torreblanca Melilla loitarán polo seu primeiro título.

Semifinais

28 de enero de 2023

PARTIDO HORA EMISION

1) Pescados Rubén Burela – Futsi At. Navalcarnero 12:00 horas Teledeporte / TV Galicia

2) MSC Torreblanca Melilla – STV Roldán 14:15 horas RTVE Play

FINAL

29 de enero de 2023

3) ganador primeira semifinal vs ganador segunda semifinal 12:00 horas Teldeportve

Palmares da Supercopa de España

2021 - PESCADOS RUBÉN BURELA FS

2020 – PESCADOS RUBÉN BURELA FS

2019 - PESCADOS RUBÉN BURELA FS

2018 – FUTSI AT. NAVALCARNERO

2017 – FUTSI AT. NAVALCARNERO

2016 – FUTSI AT. NAVALCARNERO

2015 – PESCADOS RUBÉN BURELA FS

2011 – PONTE OURENSE

2010 – FSF MÓSTOLES

2009 – DEPORTIVO CÓRDOBA

2008 – FUTSI AT. NAVALCARNERO

2007 - FEMESALA ELCHE

2006 – MÓSTOLES FSF

2005 – UCAM MURCIA

2004 – FEMESALA ELCHE

2003 – FEMESALA ELCHE