Más de uno ourense

Ruta do Viño en Valdeorras e pizzas en Se nos va la Olla

Paco Sarria e Rubén Amorín entrevistan hoxe en Se nos va la Olla a Alberto Bracone, gañador do campionato celebrado no Salón do Gourmet en Madrid e a Joaquín Sánchez para falar da ruta do viño valdeorresa.