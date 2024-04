A D.O. Ribeiro define como exitosa a súa presencia no foro gastronomico de Galicia 2024

O C.R.D.O. Ribeiro participou esta semana no encontro gastronómico Galicia Fórum, que este ano celebrou a súa novena edición. Tivo lugar do 7 ao 9 de abril no recinto de ExpoCoruña.Os visitantes profesionais do sector enogastronómico que acudiron a este evento puideron mergullarse na D.O. Ribeiro a través dun túnel de degustación gratuíta con 20 referencias de viños, brancos e tintos, e os stands presenciais de varias adegas da Denominación, repartidos polo espazo destinado ao desenvolvemento da cita gastronómica por excelencia do norte de España. O túnel D.O Ribeiro situouse no espazo da Consellería de Medio Rural – ​​Xunta de Galicia, onde tamén se organizaron varias catas guiadas incluídas no programa “Experiencias de Calidade”.

A Denominación de Orixe máis antiga de Galicia mostrouse aos profesionais do sector asistentes a través dun espazo de cata con 20 referencias: 19 viños brancos e un tinto: A Cova do Lebre, A Telleira Godello, Armán Finca Misenhora, Beade Primacía, Big Bang, Canción de Elisa, Cunqueiro III Milenium, Coto de Gomariz Finca ou Figueiral, Cuñas Davia, Eduardo Bravo, El Patito Feo Lías, Fala de min, Finca Teira, Finca Viñoa Late Bottling, Gran Alanís, Pazo Tizón Blanco, Tamborá, Terra Minei, Terranegra and Aldea.

A D.O. Ribeiro apostou pola fidelización do seu mercado máis próximo e de gran relevancia a través da participación neste encontro enogastronómico, que reúne durante tres días a profesionais do mundo enogastronómico da Coruña e a súa contorna. O presidente do Consello Regulador, Juan Manuel Casares Gándara comenta que “consideramos un éxito rotundo a nosa participación neste encontro enogastronómico, onde máis de 300 profesionais puideron degustar unha boa selección de viños da D.O. máis antigas de Galicia, incluíndo varias de diferentes anadas (2023, 2022, 2021 ou 2020) ou con elaboracións especiais (sobre lías, crianza en madeira, embotellado tardío...). Xuntos puideron percibir a variedade e personalidade dos viños elaborados con variedades autóctonas, como Treixadura, Godello, Albariño ou Lado en brancos e Caíño, Brancellao, Ferrón ou Sousón en tintos”.

O Fórum Gastronómico de Galicia é unha cita gastronómica de referencia no norte de España, xa que a súa primeira edición se celebrou en 2008, celebrándose as catro últimas edicións na cidade da Coruña e converténdose nun punto de encontro do sector vitivinícola e gastronómico. Na súa última edición, en 2022, reuniu a máis de 22.000 visitantes e 200 expositores.