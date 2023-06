Ourense Vinis Terrae consolídase como a feira internacional do viño de calidade

Ourense Vinis Terrae, Feira de Calidade do Viño e Augardentes de Galicia, abriu en Expourense as portas da súa décima edición, xa consolidada como unha ferramenta de internacionalización ao servizo das adegas galegas. Esta mostra pon en contacto aos 64 expositores con cincuenta compradores e importadores de 23 países. “Fíxose unha selección exhaustiva dos compradores aloxados e dos mercados dos que proceden traballando, especialmente con Europa. A idea é posicionar este evento como unha ferramenta de exportación ao servizo das adegas e facer que cada vez sexa máis fácil atopar no mercado internacional viño e augardentes galegos de calidade”, explicou o director xerente de Expourense, Rogelio Martínez durante a inauguración oficial do certame. sala de actos que estivo presidida polo conselleiro de Medio Rural da Xunta de Galicia, José González.

Durante a súa intervención, o conselleiro destacou a importancia do sector vitivinícola galego, que permite á nosa comunidade “crear territorio a través do viño”. Tamén indicou que o sector agrario debe "mirarse no espello do viño para vender Galicia". No Día Mundial do Medio Ambiente, José González tamén fixo referencia a que “a viticultura nesta comunidade é un exemplo de sustentabilidade ambiental, pero tamén social e económica”. Tamén agradeceu que Ourense Vinis Terrae sexa un escaparate para as adegas adscritas aos consellos reguladores de Galicia e, en particular, para as 12 adegas participantes dentro do stand institucional da Xunta e que sexan algunhas das gañadoras dos "Acios de Ouro" ou "Potes de Ouro" nas Catas Oficiais de Galicia 2022.

Esta edición de Ourense Vinis Terrae volve contar cun Túnel de Viños e Augardentes e Augardentes, un escaparate que ofrece a visitantes e expositores un espazo no que se expoñen 116 referencias de todas as denominacións de orixe galegas. O obxectivo é que os profesionais coñezan os diferentes viños presentes e, deste xeito, os compradores teñan a posibilidade de coñecer un maior número de referencias, ademais das que xa están a coñecer a través da súa axenda de citas.