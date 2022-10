A OMT sitúa a Ourense na súa publicación mensual como "a capital mundial do termalismo"

O boletín da Organización Mundial do Turismo (OMT), elaborado cada mes para os seus membros afiliados, recolle no seu número de outubro o Congreso Internacional de Turismo Termal, sinalando que “do 27 ao 29 de setembro, a cidade de Ourense converteuse na capital mundial do termalismo. cun encontro organizado pola Asociación Europea de Cidades Termais Históricas (EHTTA)”.

A publicación destaca a presenza na inauguración do congreso da presidenta do consello de administración dos socios afiliados á OMT, Mar de Miguel, “que acompañou a Manuel Baltar, presidente da EHTTA e da Deputación de Ourense, e Alfonso Rueda, presidente de a Xunta de Galicia e a Axencia de Turismo de Galicia, para dar a benvida aos invitados e asistentes ao Congreso”.

O boletín mensual da OMT tamén valora a apertura do congreso, coa recepción oficial no Claustro de San Francisco, na que se celebrou o Día Mundial do Turismo -a primeira vez que Ourense aparece no mapa desta axencia das Nacións Unidas-: “ Baixo o lema 'Repensando o turismo', o evento serviu para dar a coñecer o potencial do turismo termal para contribuír á transformación sostible do turismo. Durante esta recepción, a EHTTA asinou a Declaración de Glasgow para sinalar o seu compromiso de contribuír aínda máis á acción climática no turismo.

A Organización Mundial do Turismo (OMT) xa transmitira a través dunha carta asinada polo director de Membros Afiliados da OMT, Ion Vilcu, dirixida a Manuel Baltar, "a máis sincera mensaxe de felicitación pola excelente organización e éxito" do Congreso Internacional de Termalismo. Turismo, no que Ourense demostrou "o seu extraordinario saber facer no termalismo". O evento foi organizado pola EHTTA co apoio da Deputación de Ourense e da Xunta de Galicia e co aval da propia OMT.

O turismo termal como alicerce do patrimonio cultural e dinamizador do rural

Na publicación mensual de outubro, a OMT lembra que esta axencia está a "fomentar o turismo termal como unha poderosa ferramenta para contribuír a salvagardar o patrimonio cultural e natural do mundo, así como para proporcionar beneficios socioeconómicos, entre eles a dinamización das zonas rurais e a creación de zonas estables. oportunidades de xeración de emprego e ingresos”.

Este obxectivo está en liña co convenio de colaboración elaborado pola EHTTA e a OMT para avanzar no desenvolvemento do turismo termal. Este memorando -asinado polo presidente da Deputación de Ourense e da EHTTA e o secretario xeral da OMT, Zurab Pololiskashvili- foi analizado a través dun seguimento dos obxectivos do acordo por parte de Manuel Baltar e Ion Vilcu durante unha reunión de traballo mantida en setembro na sede madrileña desta axencia das Nacións Unidas.