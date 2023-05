Más de uno ourense

En "Se nos va la olla" nos vamos de ruta o ribeiro e de compras no Shopping Night

En Se nos va la Olla falamos da "primavera de portas abertas da ruta do viño do ribeiro" co presidente da DO Ribeiro, Juan Casares e repasamos as actividades dunha nova edición da Shopping Night do Centro Comercial Ourense centro co seu presidente, Luis Rivera.