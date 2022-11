Manuel Baltar lamenta que o Goberno "lastre e asfixie" as economías dos concellos

Manuel Baltar lamentou o veto do Goberno central ás emendas presentadas pola FEMP aos orzamentos xerais do Estado para 2023, “unha forma de lastrar e asfixiar as economías dos concellos e, en consecuencia, da poboación e das empresas de cada concello”.

O presidente da Deputación amosou a súa decepción polo rexeitamento "dalgunhas propostas que se lanzaron por unanimidade desde o mundo municipal, sen partidismo nin ideoloxías", advertindo ademais de que esta decisión supón "deixar á cidadanía, sobre todo, aos máis vulnerables que precisan da axuda dos seus concellos nestes momentos de crise”.

Manuel Baltar asegura que "os concellos e provincias españois seguiremos insistindo nas nosas reivindicacións, agora coa tramitación dos orzamentos no Senado", denunciou ao mesmo tempo que o Goberno "segue incumprindo o seu compromiso de convocar a Comisión Nacional de Asuntos Locais". Administración Antes de fin de ano".

Para o presidente da Deputación, “cada minuto que pasa sen tratar temas tan prioritarios como o financiamento local supón presionar un pouco máis aos concellos contra as cordas”. Neste sentido, puxo como exemplo a nova Lei de Residuos, que se estima que supón un gasto adicional para as entidades locais do 1% do seu orzamento total. Novas normas, di Manuel Baltar, “que chegan ás maltreitas contas municipais sen cambiar o modelo de financiamento e que van supoñer outra carga insostible”.

Capacidade de xestión dos fondos europeos

Os fondos europeos tamén estiveron na orde do día da Xunta de Goberno da FEMP, que acordou aumentar a presenza dos gobernos locais nas decisións e na asignación dos Fondos Europeos para o período 2022-2027, en particular nos Fondos Fondos de Desenvolvemento Rexional, FEDER, aos que se asignan directamente ás Comunidades Autónomas, e tamén no Fondo Social Europeo (FSE). Deste xeito, trátase de poñer en valor a capacidade de xestión que os concellos e concellos levan a cabo dos fondos de recuperación, dun xeito aínda máis eficiente que outras administracións. Un informe presentado nesta sesión sinala que a participación local na Próxima Xeración, da que España recibiu 7.700 millóns de axudas a fondo perdido e 13.500 millóns de préstamos, achégase ao 40%.

Por outra banda, a FEMP mantén a solicitude de reunión coa conselleira de Facenda, María Jesús Montero, para tratar temas pendentes como o fondo de transporte 2021, ano no que este servizo rexistrou un importante déficit; o Fondo COVID; plusvalías; ou axudas do 30% para transporte e actuación con concellos en difícil situación económica.