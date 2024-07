Intensificanse os traballos de de conservación e mellora de cauces

A Confederación Hidrográfica del Miño-Sil CHMS), organismo autónomo dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, intensificou os traballos de conservación e mellora dos cauces da provincia de Ourense. Ao longo desta semana e as seguintes, 3 brigadas traballan nos ríos Lodoselo e regato Mourenzo en Sarreaus; ríos Ourille e Arnoia en Celanova; e no río Viñao ao seu paso por Boborás.

Inspeccións previas

No Concello de Sarreaus observouse, no río Lodoselo, numerosas árbores secos en pie con risco de caída e árbores tumbados sobre dominio público hidráulico e zona de servidumbre, ademais de acumulacións de restos de troncos e madeira sobre o cauce. Asimismo, o tramo final do Regato Mourenzo presentou numerosas árbores secos en pie, pero con risco de caída sobre DPH e zona de servidumbre.

En Boborás, en máis de 750 m do río Viñao, no lugar de Brués, detectou unha importante acumulación de troncos e ramas retenidas no pilar central dun puente, no resto do tramo se observaron árbores caídos sobre dominio público hidráulico e zona de servidumbre, algún dos cales formando taponamentos nas infraestructuras de paso. Na parte final do tramo, augas arriba de Ponte Nova, localizou un azud cunha importante acumulación de árbores tumbados e restos de madeira inertes.

Ao seu paso polo Concello de Celanova, varios tramos dos ríos Ourille e Arnoia, aprox. 4.550 metros, presentou gran cantidade de árbores secos en torta e árbores tumbados sobre DPH e zona de servidumbre, algúns dos cales formando importantes taponamentos e diminuíndo a capacidade de desagüe. No río Orille destacaba a acumulación de troncos e restos de madeira nun azud de pedra e no río Arnoia comprobou unha acumulación de troncos e restos de madeira no entorno doutro azud, localizado augas arriba dunha pasarela de pedra.

Traballos previstos

Atendiendo ás necesidades descritas, se executan actuacións de retirada dos árbores secos, enfermos ou en perigo de caída, ademais da realización de desbroces selectivos de matorral perimetral e poda e clareo de ramas baixas, todo elo co interese de evitar tapóns en as infraestructuras de paso, ademais, se procede á estabilización de márxenes en zonas concretas.

“Estas intervencións teñen como obxectivo mellorar a capacidade hidráulica do cauce, manter a composición da vexetación da ribera e eliminar os restos de basura acumulados en algunhas zonas concretas” explicou José Antonio Quiroga, presidente da CHMS.

“É importante destacar que, si ben, as actuacións de conservación e mantemento de cauces son competencia das Confederacións Hidrográficas, a norma añade unha excepción en canto aos cauces públicos situados en espazos urbanos, a súa competencia corresponde á Administración local, responsable de ordenación do territorio e urbanismo” concluíu Quiroga.