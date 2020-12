La Guardia Civil de Ourense desplegó un importante operativo durante el puente de la Constitución

El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Ourense se vio en la obligación de reforzar su potencial de servicios durante la totalidad del Puente de la Constitución-Inmaculada. Si bien, lo que a priori se esperaba como un Puente tranquilo al haberse decretado desde el viernes el cierre de la Comunidad Autónoma, se complicó levemente con la aparición de la nieve.

Así la jornada del viernes amanecía con las primeras nevadas en la carretera OU-540, que une Ourense y Portugal, a la altura del Alto do Vieiro, donde varios conductores de turismos y camiones se vieron sorprendidos por la meteorología, y donde las patrullas de la benemérita se tuvieron que esforzar por auxiliar a los mismos en diversas salidas de la vía. Se activaba asimismo el nivel verde por nieve en la calzada en la A-52, entre Verín y el límite con Zamora, en la N-541, en el alto del Paraño, en la OU-536, entre el alto do couso y el alto do Furriolo, y en diversas carreteras de los ayuntamientos de Calvos de Randín, Cualedro y Celanova, aunque en todas ellas no se constató incidencia alguna reseñable. La carretera OU-122, quedaba limitada para turismos con cadenas a la altura de Casaio y permanecería así durante todo el Puente, al estar cerrada la misma en la provincia de León.

Sobre las 18:35 horas, un accidente entre tres vehículos en la A-52, a la altura de Xinzo de Limia, daba el susto de la jornada si bien finalmente se solventó sin daños personales pero con la circunstancia que un ciudadano portugués, conductor del vehículo presuntamente responsable, quintuplicaba la tasa permitida en las pruebas de alcohol, siendo detenido por ello.

La mañana del sábado comenzaba con complicaciones circulatorias por nieve en la OU-536, entre el alto del Couso y el alto del Furriolo, teniendo que cortar la circulación para camiones y obligar al uso de cadenas durante una hora. Posteriormente se realizaron diversas intervenciones en salidas de vía y acompañamientos a caravanas de vehículos que habían quedado retenidos. Diversas carreteras de la provincia se encontraban en nivel verde por nieve, pero sin incidencias reseñables. Como dato más negativo de la jornada aparece la constatación de la presencia de alcohol en 4 conductores accidentados de una totalidad de 9 accidentes acaecidos en el día.

El domingo y el lunes la nieve daba un respiro a la provincia de Ourense y por consiguiente al trabajo desarrollado por el Subsector de Tráfico, reseñando una alerta de varios usuarios de la A-52 a última hora de la tarde, en la que se avisaba de un camión conduciendo de manera irregular por dicha vía, cuyo conductor una vez interceptado por una patrulla de Destacamento de Verín, arrojaba tasas positivas de alcoholemia.

Por último, el martes día 8 existían problemas por nieve desde media mañana en la carretera OU-0704 que da acceso a la estación de montaña de Manzaneda, al verse incrementada la presencia de familias, pese a que el complejo invernal mantiene cerrados todos sus servicios, si bien a media tarde quedaba limpia la citada vía.

En el conjunto global del puente, desde el viernes 4 al martes 8 se registraron 38 accidentes de circulación en los que han estado implicados 55 vehículos, si bien en cifras personales no hay que reseñar ni fallecidos ni heridos graves, teniendo que lamentar la constatación de 11 heridos leves. La gran mayoría de ellos estuvieron relacionados con el atropello a animales. Se realizaron 33 puntos de verificación de alcohol y drogas, sometiendo a las pruebas a 1718 conductores de los cuales 68 dieron resultado positivo