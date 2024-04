Grupo Cuevas consolida a súa estratexia de crecemento no rural

A cadea Plenus Supermercados, pertencente ao Grupo Cuevas, conta desde hoxe cun novo supermercado en Curtis (A Coruña). Situado no número 25 da rúa Pilar Pena desta localidade coruñesa, este supermercado convértese no punto de venda número 113 do grupo e no vixésimo situado na provincia da Coruña. (3 Cuevas Cash, 1 Aquié e 15 Spar Express).

Plenus Curtis xerou 15 empregos directos e abranguerá unha zona onde residen unhas 12.500 persoas da comarca. Xunto a Curtis, tamén chegará á zona de Oza-Cesuras, Sobrado dos Monxes, Teixeiro, Ponte Carreira, Vilasantar, entre outros moitos núcleos do interior do rural coruñés.

Con esta apertura, Grupo Cuevas supera os 55 mil metros cadrados de superficie total de venda (55.367 m2) baixo as marcas Plenus Supermercados (17 tendas), Aquié Supermercados (3 tendas), Spar Express (70 tendas) e Cuevas Cash (23 centros) situadas. en Galicia, Castela e León, Asturias e Cantabria.

Unha aposta decidida polo rural e a sustentabilidade

Situada en pleno casco urbano, e cun investimento que se estima nun millón de euros, contará coas habituais seccións de fresco (verdulería, carnicería, peixería e charcutería, todas elas con venda asistida) e unha zona desenvolvida de panadería. Un ano máis, Grupo Cuevas consolida unha das súas liñas estratéxicas vinculadas ao crecemento e desenvolvemento do rural, traballando para xerar riqueza e emprego nas zonas menos poboadas. “É o noso compromiso con aquelas persoas que escollen o rural como forma de vida, tanto a nivel persoal como profesional. Son moitos os recursos que aproveitar no noso territorio e o noso deber é estar aí para tomalos e transformalos en algo útil. Segue a ser o noso propósito final: facilitarlle a vida á xente”, explica Artur Yuste, director xeral do Grupo Cuevas.

A sustentabilidade tamén se nota nunha nova instalación que contará con iluminación LED e detectores de presenza en zonas comúns, paredes frías de baixo consumo ou un sistema de refrixeración baseado no uso de CO2 que evita a emisión de gases de efecto invernadoiro e se traduce nunha importante redución de enerxía eléctrica. consumo. Grupo Cuevas repite a súa experiencia co uso de etiquetas electrónicas que redundan nun aforro en dúas direccións: na redución do consumo de papel así como no tempo que a xente xa non ten que dedicar á modificación ou actualización de prezos que se realizarán de forma sincronizada, automaticamente e en tempo real.

Esta tenda moverá un total de máis de 6.000 referencias de produtos e prestará un servizo ininterrompido, de luns a sábado, de 9:00 a 21:30 horas.

Artur Yuste, director xeral do Grupo Cuevas, reafirma o compromiso da compañía con Galicia: “A mellor achega social que poden facer as empresas agora mesmo é tratar de non parar á hora de investir. Cunha análise seria e coidada, pero cun paso firme e continuo”.