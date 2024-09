Gadis lanza a 6ª campaña "alimenta la amistad" a favor de 72 protectoras de animais

Gadis pon en marcha a 6ª campaña solidaria “Alimenta la amistad” a favor de 72 protectoras de animais de Castela e León e Galicia. Leva a cabo esta iniciativa no marco do seu compromiso co benestar animal, recollido no programa de Responsabilidade Social Corporativa.

203 Supermercados Gadis de ambas comunidades autónomas únense a esta acción e habilitarán espazos nos establecementos para depositar produtos de alimentación e hixiene para o coidado de cans e gatos. Os clientes que así o prefiran tamén poden realizar unha doazón económica ao pasar por caixa.

Desde o martes 1 de outubro ata o día 13 deste mesmo mes estará en marcha “Alimenta la amistad”, que se desenvolve de forma ininterrompida desde o 2019.

Co desenvolvemento desta acción, Gadis quere captar a sensibilidade social co benestar animal e visibilizar, ademais, a responsabilidade que conleva coidar unha mascota, apoiando a adopción para dar un fogar a animais abandonados en refuxios. Faino ao fío do Día Mundial dos Animais, que promove cada 4 de outubro a Organización Mundial de Protección Animal para concienciar á sociedade sobre a importancia da súa defensa e coidado.