Gadis inculca hábitos saudables a máis de 16.800 escolares

Supermercados Gadis finalizou un novo curso do seu programa Alimentes Dixital no que promoveu hábitos saudables entre 16.881 escolares de educación infantil e primaria de Galicia e Castela e León. O proxecto de Supermercados Gadis rexistrou un récord de participación, con 409 colexios, o dobre que o ano pasado.

O apoio dos 884 docentes implicados nas aulas foi fundamental para lograr esta elevada participación no programa, que pivota sobre catro piares fundamentais ao longo de dez unidades didácticas: a alimentación saudable, o consumo responsable, a actividade física e a redución do desperdicio alimentario.

A plataforma dixital, con xogos interactivos, vídeos, fichas e exercicios, adaptados aos currículos oficiais de Galicia e Castela e León, é unha ferramenta de gran utilidade para concienciar da importancia de que as rutinas saudables adquíranse na infancia; por iso é polo que os contidos están dirixidos e diferenciados para os nenos e nenas de 2º ciclo de educación infantil e de 1º a 6º de primaria.

Concienciar sobre a orixe

Alimentes Dixital ten tamén a meta de lograr unha maior aprendizaxe sobre a orixe dos produtos. A través de diversos vídeos dispoñibles na plataforma, os alumnos poden seguir de forma interactiva o itinerario dos alimentos ata chegar aos Supermercados Gadis.

As pezas audiovisuais mostran os movementos do peixe na lonxa, as plantacións das que proceden froitas e verduras ou como o sector gandeiro fornece a carne e leite que moitos nenos consomen nos seus fogares. Ademais, móstraselles o traballo que se desenvolve en distintos departamentos dos puntos de venda, como poden ser os lineais ou as caixas de cobranza.

Gadis aproveita estes recursos formativos para achegar á infancia conceptos como a reciclaxe e a sustentabilidade do planeta, sobre os que aumentou a concienciación social e que forman parte da identidade da compañía desde a súa orixe.

Aprender como comer san

Supermercados Gadis repartiu un total de 19.505 kits Pratos Alimentes: o menú saudable. Unha ferramenta para que os nenos aprendan cales son as proporcións adecuadas dos distintos tipos de alimentos para consumir cada día co obxectivo de manter unha dieta equilibrada.

O interese da comunidade educativa tamén tivo premio, pois sorteáronse 60 tablets para uso de cinco centros educativos. Os gañadores foron: CPR Plurinlingüe Pais Franciscanos (Lugo), CEIP Baíñas (Vimianzo), CEIP Eduardo Pondal (Vigo), Colexio Pablo VI (Ávila) e CEIP Navaliegos (León).

Hai máis de dúas décadas que Supermercados Gadis mantén o seu compromiso coa educación de calidade e un estilo de vida saudable. Neste tempo o programa Alimentes foi evolucionando cara á plataforma dixital Alimentes Dixital, unha ferramenta didáctica e adaptada ás circunstancias actuais para conectar cos escolares. Ese empeño da compañía, como parte do Programa de Responsabilidade Social Corporativa, derivou nunha mellora constante dos contidos, sempre supervisados por profesionais, e unha maior aposta pola interactividade cos alumnos.