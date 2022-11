Gadis entrega 68.544 kilos de productos a 69 protectors de animais

Gadis fai balance da 4ª campaña de recollida de alimentos e produtos para animais sen fogar que están a cargo de 69 protectoras de Galicia e Castela e León, coa que se comprometeron, un ano máis, os seus clientes. Así, nesta edición de “Alimenta la Amistad” os participantes achegaron 68.544 quilos de artigos de hixiene e alimentación, ademais de 2.698 euros en metálico. Esta axuda servirá para que as asociacións poidan atender as necesidades dos numerosos cans e gatos que coidan cada día nas súas instalacións.

Gadis sumou 14.248 euros á doazón realizada polos seus clientes co obxectivo de reforzar a axuda ás protectoras, algunhas das cales se atopan desbordadas nestes momentos. Desde a empresa de distribución agradeceuse aos clientes que fixesen posible esta recollida, destacando a súa xenerosidade: “Como sempre, estamos moi contentos coa resposta a esta iniciativa solidaria”.

Tamén resaltaron o labor dos voluntarios, que se implicaron na campaña informando nos puntos de venda sobre o importante labor que prestan as protectoras e concienciando ás familias sobre as responsabilidades que implica ter unha mascota en casa, ademais de animar á adopción de animais abandonados.

A campaña desenvolveuse do 1 ao 10 de outubro en máis de 200 establecementos da cadea na comunidade galega e en Castela e León. Os clientes podían colaborar entregando produtos ou realizando unha achega económica para as protectoras.

Compromiso co benestar dos animais

A campaña, que Gadis realiza no marco do seu programa de Responsabilidade Social Corporativa, pon de manifesto o seu compromiso co benestar animal e o coidado da contorna. Desde que no ano 2019 púxose en marcha “Alimenta la Amistad”, a cantidade de produtos de alimentación e hixiene doados supera os 260.000 quilos.