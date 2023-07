A festa do Ribeiro Son de Viño celebra o seu décimo aniversario

O C.R.D.O. Ribeiro organizou unha xornada completa para celebrar a décima edición do coñecido festival enomusical do Ribeiro Son de Viño. O evento, que inclúe concertos de recoñecidos artistas do horizonte musical combinados coa cata de viños, celebrarase o sábado 8 de xullo no paradisíaco marco do Náutico de San Vicente do Mar, O Grove, Pontevedra, de 12:00 a 23:00 horas.

O presidente do C.R.D.O. Ribeiro, Juan Manuel Casares, desvelou todos os detalles do evento e engadiu que “é unha das nosas grandes apostas. Esta acción promocional, xunto coa D.O. Ribeiro, o ciclo Cata a Arte e a Feira do Viño do Ribeiro, son os máis consolidados e esperados polo público de todos os promovidos polo Consello Regulador”.

Esta edición contará coa presenza en directo de Jaime Urrutia e tamén estará presente o seu rock de toda a vida, Davide Salvado e a súa música tradicional galega. Chris Jagger ofrecerá a súa combinación de rock, country e folk e tamén se poderá gozar dunha sesión de boa música de Duedeneta DJ, ademais de pop con toques indie de Merino.

A xornada, que terá lugar no recinto próximo á praia da Barrosa, ofrecerá aos asistentes a posibilidade de gozar de magníficas actuacións musicais en directo mentres degustan os viños de cinco adegas: Adega Viña Carpazal, Bodega Eduardo Peña, Bodegas Villanueva , Eduardo Bravo e Viña. Costeira. O público asistente poderá adquirir o viño (a copa ou a botella) directamente nos mostradores individuais de cada unha das adegas.

As entradas, cun prezo de 15€ (máis gastos de xestión), pódense adquirir na web do Náutico de San Vicente. A venda limitarase a un total de 400 entradas e permítese o acceso aos menores acompañados.A organización do festival anima a participar para brindar cos mellores viños pola positividade, a boa música, e para seguir gozando dun dos plans imprescindibles do verán galego.