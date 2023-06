O Cuenca Hidrográfica elimina uns 100 toneladas de residuos no entorno dos ríos

Entre os distintos tipos de residuos retirados dos ríos da conca, 33 toneladas corresponderon aos plásticos, situación que cada vez preocupa máis organizacións internacionais e que este ano centra a campaña do Día Mundial de Medio Ambiente, que se celebrou o 5 de xuño, para concienciar sobre o necesidade de afrontar este problema e mobilizar medidas ambientais transformadores en todos os recunchos do mundo.

Por iso, cómpre apelar á responsabilidade individual de cada cidadán para manter os ambientes naturais libres de lixo. No caso dos ríos e lagos, estes espazos públicos recreativos teñen un gran valor ambientais, culturais e paisaxísticas que deben ser preservadas.

Neste sentido, o CHD apoia o proxecto Libera impulsado por Seo/Birdlife, en colaboración con Ecoembes, cuxo obxectivo é sensibilizar e mobilizar a cidadáns para manter e conservar os espazos naturais, incluídos aqueles que Inclúense os espazos fluviais e os seus ecosistemas asociados, libres de calquera tipo de residuos.

Sen contaminación plástica

Segundo datos das Nacións Unidas, cada ano son máis de 400 millóns de toneladas de plástico e crese que a metade dese material está deseñado para unha vida útil dun só, reciclando menos do 10%. Calcúlase que acaban cada un entre 19 e 23 millóns de toneladas de residuos plásticos ano en lagos, ríos e mares. Así mesmo, os microplásticos (partículas plásticas cuxo diámetro é inferior a 5 mm) invaden alimentos, auga e ata o aire.

Estímase que as persoas inxiren máis de 50.000 partículas de plástico cada ano, e aínda moitos máis se se teñen en conta as partículas inhaladas. produtos plásticos Os artigos dun só uso que se descartan ou queiman non só son prexudiciais para a saúde

e biodiversidade, pero tamén contaminan todo tipo de ecosistemas, desde cumes montañosos ata o fondo do mar.