Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento

A comisión de seguimento para a implantación do novo modelo e o pleno do consorcio celebraron hoxe senllas sesións para estudar os avances no proceso e acordar unha prórroga dun ano para a actual concesionario da xestión do servizo O presidente do consorcio, Pablo Pérez subliñou que este trámite “é unha mostra máis da execución dos compromisos do goberno provincial, reflectidos nos seus plans de mandato. Desta volta impulsamos un cambio substancial na prestación dun servizo imprescindible para garantir a seguridade da veciñanza”

Óscar Gómez