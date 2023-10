Ourense Cidade

O Concello abrirá os cemiterios ininterrompidamente polas celebracións de Todos os Santos e Fieis defuntos

Os cemiterios municipais de San Francisco, Santa Mariña e As Caldas estarán abertos ininterrompidamente de 9 a 19 horas para facilitar a visita de todas as persoas que queiran honrar os seus seres queridos durante as festividades de Todos os Santos e dos Fieis Defuntos.

Óscar Gómez