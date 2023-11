Black Friday en Coches de Ocasión con 15 concesionarios que representan a 24 marcas

424 oportunidades para atopar o coche ideal con aforro, todas as garantías, facilidades de financiamento e entrega inmediata. Os 15 concesionarios ourensáns participantes no XIV Salón do Automóbil – Vehículos Usados ​​sumáronse á campaña internacional de descontos extra “Black Friday” e fixeron de Expourense o momento e o lugar idóneo para adquirir un coche usado coas mellores vantaxes. Con 424 coches á venda de 24 marcas, o recinto feiral converterase ata este domingo 26 de novembro no maior concesionario de Galicia. Trátase dun evento dirixido a aqueles que apostaron polo mercado de segunda mano que lles permite adquirir un coche con todas as garantías, a un prezo de ata 8.000 euros menos do novo e con entrega inmediata.

Trátase dun evento coorganizado entre Expourense e a Asociación de Concesionarios de Automóbiles de Ourense, ACAUTO, no que participan 15 expositores que presentan unha ampla mostra de vehículos na que ofrecen todos os segmentos de cada unha das 24 marcas cunha gran variedade de motores. , aínda que no mercado usado o máis demandado segue sendo a tradicional combustión de gasóleo ou gasolina.

O Salón de Vehículos de Ocasión é un evento moi agardado polo público, como quedou patente desde a primeira hora da tarde deste día de inauguración, xa que pouco despois de inaugurar esta edición xa estaban visibles os primeiros letreiros de “Vendido”. “O visitante desta mostra ten moi claro o que quere, está moi interesado e veñen cunha clara intención de compra. Chega canto antes porque é a mellor forma de garantir que non se venda o coche que buscas ou necesitas”, informa ACAUTO, que hoxe reuniu a boa parte da súa xunta directiva para facer unha foto de familia en o local.

Este salón ofrece opcións de todas as marcas, modelos, prezos e gamas para dar resposta á gran demanda que existe para este tipo de vehículos xa que o auxe dos coches novos fixo dos coches de segunda man unha moi boa opción. Facendo un percorrido pola sala podes atopar desde un Nissan Micra por 5.990 euros ata un Mercedes CLA 35 Shooting Brake AMG por 64.900 euros. Non obstante, é a partir dos 12.000 euros cando se amplía considerablemente a gama para elixir un vehículo nesta cita, aínda que se poden atopar coches de menor prezo.

No XIV Salón de ocasión pódense atopar vehículos que representan os tres eixes do mercado usado: quilómetro cero (novos que se venden deste xeito para obxectivos comerciais indicados polo fabricante); usado (menos de 2 anos e menos de 50.000 quilómetros como consecuencia do aluguer comercial); e o usado (que foi utilizado por un particular e entregado ao concesionario).

En canto á compra dun vehículo usado, de A.C.A.U.T.O. Recomendan acudir sempre a profesionais porque ofrecen garantías que non existen nas transaccións entre particulares xa que, por lei, debe ofrecerse unha garantía total dun ano, sendo moitas empresas estendendo esta garantía ata dous anos ou máis, no caso de usado (de 0 a 3 anos). As garantías que se ofrecen aos coches adquiridos neste salón son moi similares ás dos coches novos, xa que “as marcas están a traballar para profesionalizar o mercado de ocasión e case todas teñen a súa propia división de vehículos usados ​​e a transparencia que existe en Nunca houbo calquera cousa actual na venda de segunda man”, explican.

Como incentivo para animar aos visitantes a axilizar o proceso de decisión, a organización sorteará un ano máis, entre os que pechen a compra dun coche durante esta fin de semana, un vale desconto por importe de 6.000 euros que se descontará do prezo do vehículo adquirido e que supón o maior desconto realizado en feiras deste tipo en Galicia. Esta cantidade será aportada entre ACAUTO e Expourense. Os coches que ACAUTO vende neste salón usado tamén están incluídos na achega que se fará a Cáritas por cada unidade vendida.

O horario da XIV Mostra do Automóbil Usado será mañá venres de 11:00 a 20:30 horas; o sábado de 10:00 a 20:30 horas, e o domingo de 11:00 a 20:00 horas. O prezo do

A entrada é de 3 euros (nenos ata 12 anos gratis). Este evento tamén conta cun servizo de Ludoteca Infantil gratuíto a partir do venres pola tarde.