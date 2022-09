Aceites Abril prepara o inicio da liga participando na Copa Galicia

A plantilla de Aceites Abril pódese atopase en plena pretemporada e esta fin de semana viaxará a Pontevedra con motivo da celebración da Copa Galicia. Esta competición na que participan os catro mellores equipos Sénior Feminino do voleibol galego segundo a clasificación da tempada anterior nas súas ligas, terá o seguinte horario:

SEMIFINAL 1 / 10:00………. ARENAL EMEVE LUGO – CV CALASANCIAS

SEMIFINAL 2 / 10:00….…….CIS ZALAETA – ACEITES ABRIL VOLEYOURENSE

FINAL / 17:00………...Ganadores de las Semifinales.

A Copa Galicia serviralle aos xogadores do Aceites Abril para coller o ritmo de competición antes do primeiro partido da Liga regular que será os próximos 8 Outubro no Polideportivo “O Pompeo” ante o equipo madrileño do CV Rivas. Aceites Abril, afronta a súa quinta tempada na Primeira División Feminina de Voleibol (Grupo A), e fano con todas as súas ilusións de seguir mantendo entre os mellores equipos da Liga e así poder loitar polo ascenso, igual que na campaña anterior na que estivo a só un punto de entrar nesa fase.

Como novidade para esta tempada, o calendario da competición será similar ao de a campaña anterior en número de equipos, pero contará con 5 novos equipos na categoría: Rivas e Coslada (Madrid), Emeve Lugo e Xuvenil Teis (Galicia) e CV Sayré (Gran Canaria).