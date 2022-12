O Aceites Abril dorme lider o final da xornada

O Aceites Abril Voleyourense fíxose co triunfo no derbi ante o Arenal Emevé. Novena vitoria consecutiva, que lle fai durmir líder da categoría con 26 puntos, aínda que cun partido máis que o resto equipamento. O equipo de Pablo Pérez realizou un gran partido durante todo o partido tanto en servir como en ataque, demostrando gran solidez e gran profundidade de banco, xa que todos os xogadores convocados por o adestrador, entre eles dous xuvenís e un cadete.

No primeiro set os ourensáns comezaron por baixo no marcador, pero tras un tempo morto de Pérez, os xogadores saíron máis conectados e conseguiu adiantarse no marcador, non permitíndolle aos lucenses achegarse ou mostrar o seu xogo. Este primeiro set foi para o equipo local cun a Resultado 25-16. No segundo set, os locais xa non deron esperanzas ao Emevé e foron dende o punto 1 por diante no marcador, con solidez en todos facetas do xogo que imposibilitaban calquera indicio de reacción por parte do equipo visitante e o marcador volveu ser como o da primeira volta, 25-16.

No terceiro set, finalmente o último do encontro, o Aceites Abril non quixo ningún tipo de sorpresa e dende o principio volveu apretar a recepción lucense con algún saques aos que os xogadores do Emevé non foron quen de dar continuidade, que que fixo marchar os locais no marcador, ata pechalo cun 25-19, que a falta de xogar a xornada da vindeira fin de semana -na que o as Ourensanas non xogarán ningún partido porque xa o adiantaran partido contra Sayre Canario– os líderes da categoría dormen 3 puntos por por diante do segundo clasificado, Voleibol Astillero, que ata agora lideraba a clasificación.

A próxima cita do Aceites Abril Voleyourense será na casa o 14 de xaneiro, 2023 no pavillón José Hierro, fronte a Rivas Ciudad del Deporte ás 18.00 horas.