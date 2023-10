8.000 escolares participan no Programa de Educación en Valores de Aldeas Infantiles

8.000 alumnos galegos de Educación Infantil e Primaria participan ao longo deste curso escolar na vixésimo sexta edición do programa educativo Abrace os teus valores, de Aldeas Infantís SOS. Un ano máis, a organización vincula a educación en valores con dous Obxectivos de Desenvolvemento Sostible: a redución das desigualdades (ODS 10) e a construción de cidades e comunidades sostibles (ODS 11). O programa, no que participan profesorado, alumnado e familias, tamén contempla a posibilidade de acudir ao parlamento autonómico para participar no pleno infantil de Deputados por un Día.

Este curso 2023-2024, o programa educativo Aldeas Infantís SOS Abraza os teus Valores achega a solidariedade contra as desigualdades a 8.000 alumnos de Educación Infantil e Primaria de 80 centros educativos de Galicia. Ademais, aprenderán por que é importante e como eles mesmos poden contribuír a crear comunidades sostibles e amigables para os nenos.

“A solidariedade é un piar fundamental na construción dunha sociedade máis xusta e equitativa. É fundamental que os nenos e nenas desenvolvan a empatía e a capacidade de colaboración en beneficio dun benestar común”, sosteñen desde a organización directa de atención á infancia. “En Aldeas estamos convencidos de que a educación en valores xoga un papel fundamental para que as xeracións actuais evolucionen, comprendan e respecten as necesidades e dereitos da infancia e da adolescencia”.

O programa divídese en tres unidades educativas que conteñen un total de 30 actividades e titorías prácticas e motivadoras, adaptables a diversas áreas do currículo. Tamén inclúe ideas para traballar na casa, implicando así ás familias desde o convencemento de que a educación nos valores da infancia e da adolescencia é cousa de todos.

Na primeira unidade aprenden que todos os nenos e nenas teñen os mesmos dereitos, pero non sempre as mesmas oportunidades. Todos podemos contribuír a construír un mundo no que cada neno e nena poida desenvolver o seu potencial, en igualdade, porque temos a obriga, como persoas, de ser solidarios e axudar aos que non tiveron a mesma sorte.

Na segunda unidade explícaselles que o mundo do mañá concentrará poboacións nas cidades e por iso é necesario que sexan lugares nos que as persoas estean no centro: acolledores, que saquen o mellor das persoas e coiden nenos e das nenas.

Na última unidade asimilan todo o aprendido nas dúas unidades anteriores e mobilízanse para facelo realidade. Descobren a importancia de reivindicar o seu dereito a participar e opinar en todo o que lles preocupa porque non son os cidadáns do futuro, senón os do presente.

O programa inclúe a actividade Deputados por un Día, que ofrece aos nenos a oportunidade de visitar o parlamento autonómico. Neste contexto, poden presentar propostas relacionadas cos valores que previamente estudaron nos seus centros, debatelas e sometelas a votación. Deste xeito, exercen o seu dereito a participar activamente na sociedade.

Dende hai un cuarto de século Aldeas Infantís SOS fomenta a reflexión e o diálogo entre alumnado, profesorado e familias a través de Embrace Your Values. Ao longo destes anos achegou ás aulas valores esenciais como a igualdade, a empatía, a tolerancia, o esforzo, a paciencia e a esperanza.

Co seu Programa de Educación en Valores, Aldeas tamén contribúe á consecución do Obxectivo de Desenvolvemento Sostible número 4: garantir unha educación de calidade inclusiva e equitativa e promover oportunidades de aprendizaxe ao longo da vida para todos.

Embrace your values ​​pódese descargar gratuitamente en www.aldeasinfantiles.es/educa