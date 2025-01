Inmigrantes que fuxiron da guerra en Mali acollidos en Allariz

O subdelegado do Goberno, Eladio Santos, visitou o centro de acollida de inmigrantes procedentes do conflicto bélico en Mali.

A ONG ACCEM realiza o labor de acollida destos mozos de entre 20 e 30 anos de idade e o Concello de Allariz colabora co labor humanitario cedendo as instalacións do albergue municipal para a súa estadía, correndo cos gastos o Goberno de España.

A maioría destos inmigrantes solicitaron o asilo e todos eles están ben integrados no municipio.

Tanto Santos como a Alcaldesa, Cristina Cid dixeron estar implicados e comprometidos con esta función de acollida de persoas que foxen de "terribles conflictos bélicos".

Santos tamén pedíu a implicación de outras administracións como a autonómica.