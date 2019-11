VI Concurso de Pinchos de Outono en Ribadavia

A Asociación de Empresarios do Ribeiro organiza a sexta edición do Concurso de Pinchos de Outono no Ribeiro, que terá lugar do 22 ao 24 de novembro e do 29 de novembro ao 1 de decembro en 14 establecementos de Ribadavia. Cun prezo entre 1 e 2 euros, estes restaurantes ofrecerán deliciosas tapas en horario de mañá entre as 12:30 e as 15:30 e pola tarde de 20 a 23 horas.

Os establecementos participantes son Bar Caracas, Bar Meu, Bar O morto, Gastrobar A Comanda, Séfirot, A porta da cerca, Kebab Mitu, Restaurante Plaza, Bar Huella del Gato, Ribeiro e Xamón, Rebus, Vinoteca, Bar A Parra e Bar Parque Náutico. E todos aqueles que proben 6 destas 14 propostas, e selen o correspondente cartón de participación, optarán a 2 cheques regalo de 50 euros ou 2 lotes de viño.

Así mesmo, recibirá premio o mellor pincho maridado con Viño Ribeiro e outro o establecemento gañador desta sexta edición por contar coa mellor valoración dos comensais. O sorteo destes agasallos será o luns 9 de decembro.

