Catro investigados en Ourense por promover carreiras ilegais

A garda civil de Ourense desmantelou un punto de “quedadas” para facer carreiras ilegais.
Chegaron a contabilizar 100 vehículos e máis dun cento de persoas asistentes que se deron cita no polígono industrial de Cea.
O operativo rematou con 4 persoas investigadas penalemente e con decenas de denuncias administrativas.
O operativo desenvolveuse despois de monitorizar e controlar diferentes información aparecida en redes sociais e nas que se falaba de puntos de encontró para realizar derrapes, trompos e outros tipos de exhivicións.