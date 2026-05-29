Sucesos

Catro investigados en Ourense por promover carreiras ilegais

O lugar de encontro estaba no polígono de Cea

Paco Sarria

Ourense

A garda civil de Ourense desmantelou un punto de “quedadas” para facer carreiras ilegais.

Chegaron a contabilizar 100 vehículos e máis dun cento de persoas asistentes que se deron cita no polígono industrial de Cea.

O operativo rematou con 4 persoas investigadas penalemente e con decenas de denuncias administrativas.

O operativo desenvolveuse despois de monitorizar e controlar diferentes información aparecida en redes sociais e nas que se falaba de puntos de encontró para realizar derrapes, trompos e outros tipos de exhivicións.

