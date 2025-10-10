A Carreira Popular de San Martiño terá novo trazado

A Carreira Popular do San Martiño terá lugar en Ourense o nove de novembro con un novo percorrido de 10 kilómetros polas rúas da cidade.
Partirá as once da mañá da Ponte do Milenio e a meta estará na praza de Concepción Arenal.
A proba está aberta tanto a atletas conlicenza federativa como a corredores e corredoras populares e as inscripcións poden facerse ata o 2 de novembro ó través da web Carreiras Galegas, por 5 euros ata o 22 de outubro e 7 a partires de esa data.
Tamén pode realizarse unha doazón económica a favor de Afaor na pasarela de inscripción ou ó través do Dorsal 0.
A continuación da proba absoluta terán lugar as demáis, habendo unha carreira diferente por categoría con saídas cada 10 minutos.
O edil de deportes, Anibal Pereira, salientou que os últimos 3 kilómetros serán especialmente atractivos.