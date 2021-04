Con Jesús Alvarez

Tertulia en Femenino en Más de Uno Ourense

Na "Tertulia en feminino" Ximena González, Antía Pousa e Celia Pereira opinaron sobre a incidencia da pandemia e a campaña de vacinación masiva da covid en Ourense. No sumario non faltou a actualidade municipal ca proposta do alcalde, Gonzalo Jácome de crear un "cheque cultural universal"