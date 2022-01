Locas por incordiar

Tertulia de actualidade en Más de Uno Ourense

A tertulia dos luns en Onda Cero aborda a actualidade internacional, nacional e local con Abel Fraga, Miguel Fidalgo, Lois Pardo e José Luis Carballo. Nadal, as eleccións en Portugal ou as últimas propostas do Alcalde entre os asuntos propostos.