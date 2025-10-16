Baloncesto

O COB afronta a Copa España con ilusión

O vindeiro martes 21 de outubro ás 20:45 horas, o Club Ourense Baloncesto disputará no Paco Paz o seu encontro de Copa España fronte ao Grupo Caesa Seguros Cartagena.

Onda Cero Ourense

Ourense

O COB afronta a Copa España con ilusión | Club Ourense Baloncesto

Un novo desafío no que o equipo quere contar, unha vez máis, co apoio da súa afección. Porque cada paso no camiño faise máis forte cando o Paco Paz latexa xunto aos nosos.

Retirada de entradas

As entradas xa están dispoñibles nas oficinas do Paco Paz.

As persoas que teñan ou merquen a bufanda oficial desta tempada (calquera dos dous modelos) deberán recoller alí a súa entrada gratuíta. Do mesmo xeito, os menores de 16 anos tamén deberán retirar a súa entrada nas oficinas.

Os prezos para o resto de afeccionados son:

Maiores de 25 anos: 8 €

De 15 a 25 anos: 5 €

Desde o club queren agradecer o apoio dos socios e de toda a xente que acuda a este partido.

