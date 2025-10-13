Canarias impone su ley en TRAIL RIBEIRA SACRA

A las 8 de la mañana arrancaba en la localidad de Luintra (Nogueira de Ramuín) la novena edición de Trail Ribeira Sacra.

Jornada marcada por el calor que acompañaba a los participantes a lo largo de todo el día. Un total de 383 corredores tomaban la salida para afrontar 48 kilómetros y más de 3.450 metros de desnivel positivo, por sendas que atraviesan puntos emblemáticos como el Castro de Moura, los miradores da Lampa y Pé do Home, el Monasterio de Santo Estevo y otros rincones de extraordinaria belleza.

La cita ya afianzada en el calendario nacional e internacional de trail citó a corredores de diversidad de países. Los favoritos en el cuadro masculino impusieron un alto ritmo desde el inicio marcando tiempos de paso por debajo del récord del circuito, establecido en 2024 por Jesús Gil.

Pakito Alonso lideró la cabeza de carrera hasta momentos antes de llegar al km 30 en el avituallamiento de Pe do Home, lugar en el que Alejandro Mayor aprovechó el terreno favorable para ponerse en primera posición.Posición que no abandonaría para proclamarse vencedor, batiendo el récord del circuito y llevándose 600 € de premio