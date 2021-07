"Se nos va la olla"

En Más de Uno se nos va la olla a Carballiño coa festa do pulpo

En Se nos va la olla o concelleiro de cultura do Carballiño, Diego Fernández explicou cómo afrontan unha noa edición da Feira do Pulpo e a hosteleria Gloria Martín relatou as especialidades de "Restaurante El Empalme", unha parada obrigada na autovia Ourense-Madrid.