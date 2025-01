Lorenzo González"Hay una mafia operando en Ourense con los NIE que solicitan los venezolanos"

O voceiro de Alma Llanera estima que na provincia residen (incluídos irregulares) uns 20 mil paisanos que o principal problema que atopan é o burocrático que intentan solventar na asociación que actúa "como un pequeno consulado".

Na entrevista Lorenzo González rexeitou a intervención armada no seu país, sendo partidario de "cortar as fontes de financiación do réxime de Maduro", rexeitando tamén os actos vandálicos contra as sedes consulares do seu país en Vigo e Lisboa, anque dixo que as relacións con estas embaixadas son mínimas "por que quizás nos consideran adversarios por ten abandonado o país".