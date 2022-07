Más de uno ourense

Simone Saibene recomendou o visionado do filme "Thor"

No espazo Butaca Cero, o noso colaborador Simone Saibene recomendou o visionado do filme "Thor" e algúnas das propostas da plataforma "HBO max" ademais de lembrar a cita coas "Marxes Fílmicas" do Cineclube Padre Feijoo en Ribadavia.