A recente estrea da película "Soy Nevenka" sobre o caso sofrido pola ex edil do Concello de Ponferrada visto pola directora Icíar Bollaín, foi un dos argumentos elexidos por Simone Saibene para a Butaca 0 de hoxe na que tamén abordamos a celebración do Ourense Film Festival e o seu palmarés.