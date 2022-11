Más de uno ourense

En "se nos va la olla" nos vamos de Tapeo e visitamos a Bodega Adegas Loeda

No espazo gastronómico e turístico "Se nos va la olla" disfrutamos dunha "pata de pulpo á parrilla con puré de boniato" co chef Ignacio León do gastrobar El Buen Tapeo e no Ribeiro visitamos Adegas Loeda con Damián Varela.