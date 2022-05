Más de uno ourense

Se nos va la Olla al chuletón y a Valdeorras

A Ruta do Viño en Valdeorras a fin de semana próxima e as carnes de Restaurante A Feira forman parte dos asuntos que hoxe abordan no espacio Se nos Va la Olla, Paco Sarria e Rubén Amorín, en Más de Uno Ourense