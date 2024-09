Más de uno ourense

A colleita de patacas e o Campionato de Tapas e Pinchos en Se nos va la Olla

O espacio Se nos va la olla en Más de Uno Ourense, con Paco Sarria e Rubén Amorín abordou hoxe a celebración o 14 e 15 de outubro no Pazo de Vilamarín, do III Campionato de Tapas e Pinchos de Galicia. Para elo falamos co presidente da Academia da Tapa, Mikel Martínez.