Cervezas artesás e patacas fritas en Se nos va la Olla

No espacio Se nos va la Olla de hoxe, con Paco Sarria e Rubén Amorín, fixemos unha maridaxe con as cervexas arterás e internacionais de Cervexería O Moucho, que mudou de ubicación e as patacas fritas de Jalys.